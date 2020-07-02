Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar iin araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

Uzaydan Gelen Fırtına: 20:00

Suçlu: 22:15

STAR TV YAYIN AKIŞI

Eyvah Eyvah 2: 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Fırtınanın İçinde: 21:45

Herkese Karşı: 23:45

ATV YAYIN AKIŞI

Sağ Salim 2: Sil Baştan: 20:00

Gençliğim Eyvah: 22:00

FOX TV YAYIN AKIŞI

Bizim Hikaye: 20:00

Bay Yanlış: 22:45

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Şampiyon: 20:00

Soru Küpü: 23:15