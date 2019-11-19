Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve Azize dizisi reyting için yarışacak. İşte, kanalların 19 Kasım Salı yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Bizim Köyün Şarkısı

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çocuk

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Azize

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kadın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Elimi Bırakma

TV 8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye