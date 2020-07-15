Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Demet Akbağ İle Çok Aramızda (Tekrar)

02.15 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Kuaförüm Sensin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

23.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Temizlik Benim İşim (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Börü 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

21.00 Ulusa Sesleniş

21.30 Çarkıfelek

00.15 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 15 Temmuz Özel

22.00 Pıxels 'Yabancı Film'

00.15 Pıxels 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.10 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.10 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Börü 'Türk Filmi'

00.50 Yerli Belgesel

01.50 Yerli Dizi

04.05 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)