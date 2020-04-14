Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, ve Tutunamayanlar ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Baraj, Hekimoğlu, ve Ramo'nun yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 14 Nisan 2020 Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

23.45 Lütfen Beklemede Kal (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Bir Aşk İki Hayat (yerli film)

22.45 Git Başımdan (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Eyvah Eyvah 2 (yerli film)

21.30 Eyvah Eyvah 2 (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Hekimoğlu (tekrar)

22.45 Galip Derviş (tekrar)

00.00 Masum (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (yeni bölüm)

23.45 Bir Zamanlar Çukurova (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Tutunamayanlar (yeni bölüm)

22.15 3'Te 3 Tarih

TV8 YAYIN AKIŞI

15.00 Doya Doya Moda (yeni bölüm)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)