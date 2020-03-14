Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Hizmetçiler, Kalk Gidelim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Zümrüdüanka ekranlara geliyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 14 Mart 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (tekrar)

00.15 Çukur (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka (yeni bölüm)

00.00 Yasak Elma (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli 8 (yabancı film)

22.45 Hızlı ve Öfkeli 8 (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Hizmetçiler (yeni bölüm)

23.15 Hizmetçiler (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster (yeni bölüm)

00.20 Gel Dese Aşk (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)

00.15 Zaman Matinesi

TV8 YAYIN AKIŞI

17.15 Survivor Panorama Hafta Sonu (canlı)

20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)

00.15 Eser Yenenler Show (yeni bölüm)