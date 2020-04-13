Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları 13 Nisan 2020 Pazartesi yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 13 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Deliha 2 'Türk Filmi'

22.15 Deliha 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.15 Lütfen Beklemede Kal 'Yabancı Film'

01.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk 'Türk Filmi'

22.45 Maskeli Beşler Kıbrıs 'Türk Filmi'

00.45 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Güldüy Güldüy (Tekrar)

00.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sar Başa 'Türk Filmi'

22.30 Sar Başa 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Hayat Tamircisi

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Son Durak

01.20 Esra Erol'da (Tekrar)