Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları dizi olarak yeni dizi Bay Yanlış yayınlanıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 10 Temmuz Cuma yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)

23.15 Türk Malı (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Bay Yanlış (yeni bölüm)

23.15 Sen Çal Kapımı (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Soygun (yabancı film)

21.45 Soygun (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Recep İvedik 2 (yerli film)

22.15 Çatı Katı Aşk (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Oflu Hoca Trakya'da (yerli film)

21.45 Ölümlü Dünya (yerli film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Yeşil Yol (yabancı film)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)