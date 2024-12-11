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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaya geçidinde bisikletliye çarptı! | Son dakika haberleri

        Yaya geçidinde bisikletliye çarptı!

        Bolu'da yaya geçidinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Esma Kaba hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:17 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:17
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        Yaya geçidinde bisikletliye çarptı!
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        Bolu'da yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle geçerken kamyonetin çarptığı Esma Kaba (40), hayatını kaybetti

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. M.A.E. yönetimindeki kamyonet, yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Esma Kaba'ya çarptı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaba, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Kaba, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü M.A.E., gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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