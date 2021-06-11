Kadro hazırlıklarına başlandı 0:00 / 0:00

İlk Türk İslam halifesi ve 9'uncu Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Yapımcılığını CY Medya'nın üstlendiği 'Yavuz: Adaletin Kılıcı' adlı projenin oyuncu kadrosunun oluşturulması için çalışmalarına başlandı. Filmin çekimleri 2022'de Fas'ta gerçekleştirilecek

HABERTURK.COM

'Muallim ile uluslararası festivallerde çok sayıda ödül kazanan CY Medya, bu kez ilk Türk İslam halifesi olan, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9'uncu padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatını beyazperdeye taşıyacak. 'Yavuz: Adaletin Kılıcı' adıyla çekilecek film, Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini, hatta doğrudan dünya tarihini değiştiren seçimlerini, iç hesaplaşmalarını ve başarılarını konu alacak. Yapımcılığını Halit Arabacı'nın üstlendiği dev projenin oyuncu kadrosunu oluşturma çalışmalarına başlandı. Filmde Türk oyuncuların yanı sıra yabancı oyuncular da rol alacak.

'Yavuz: Adaletin Kılıcı'nın çekimlerini biri Türk, diğeri yabancı iki yönetmen birlikte yönetecek. Dekorasyon ve kostümler için hummalı bir hazırlık sürecine başlayan yapım ekibi, çekimleri 2022'de Fas'taki Atlas Stüdyoları'nda gerçekleştirilecek. Film, gösterime 2023'te girecek.