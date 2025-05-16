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        Haberler Magazin Yavuz Bingöl'den, Sırrı Süreyya Önder mesajı - Magazin haberleri

        Yavuz Bingöl'den, Sırrı Süreyya Önder mesajı

        Yavuz Bingöl, 3 Mayıs'ta vefat eden yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in ardından duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 17:44 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:12
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        "Yerin dolmayacak"
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        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu 15 Nisan gecesi ameliyata alınmıştı.

        Önder, 18 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Müzisyen ve oyuncu Yavuz Bingöl, yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından duygularını dile getirdi.

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        Bingöl; "Can dostum, yokluğun, eksikliğin hep hissedilecek. Yerin dolmayacak. Acın hafiflemeyecek. Daima özlenecek, hatırlanacak. Yüzümüzdeki tebessüm olmaya devam edeceksin. Rahat uyu, barış geldi yurduna baboş" mesajını yayımladı.

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        #Sırrı Süreyya Önder
        #Yavuz Bingöl

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