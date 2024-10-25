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        Haberler Magazin Yavuz Bingöl 5'inci kez evlendi: Nilşah Ağaoğlu'na 'Son kez evet' dedi

        Yavuz Bingöl 5'inci kez evlendi

        Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, 6 yıldır beraberlik yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile dünyaevine girdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:36
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        5'inci kez evlendi
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        Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu, Ayvalık'ta hayatlarını birleştirdi.

        Çiftin nikâh şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan da vardı.

        Yavuz Bingöl, 'Son kez evet' diyerek, 5'inci kez evlendi.

        Yavuz Bingöl, "Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. O yüzden biraz buruk girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık" dedi.

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        Yavuz Bingöl'e, dedesi Çolak Hüseyin'e ait İstiklal Madalyası nikâh töreninde babası Yılmaz Bingöl tarafından takıldı.

        Yavuz Bingöl, 2015 yılında meslektaşı Öykü Gürman ile dördüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Ancak bu evlilik, yaklaşık bir yıl süren bir birlikteliğin ardından Nisan 2016'da sona ermişti.

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        #Nilşah Ağaoğlu
        #Yavuz Bingöl

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