Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlanan maratonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağralı, İstanbul Maratonu'nda ilk defa iki kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtiklerini hatırlattı.

Parkurun zor olduğuna değinen milli atlet, "Barbaros Bulvarı'ndaki tepe çok yıprattı. Altunizade'ye çıkarken de çok zordu. İnşallah önümüzdeki yıl eski parkur olur ve katılımcının çok olduğu bir yarışma olur. Çok formda gelmedim. Akıllı, taktik çerçevesinde Türkiye şampiyonluğuna koştum. Birinci de oldum." diye konuştu.

Hedefinin gelecek yıl düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları olduğunu dile getiren ve sponsor sıkıntısı yaşadığını aktaran Ağralı, şunları kaydetti:

"Tokyo Olimpiyatları 2021'e ertelendi. 2 saat 10 dakika 41 saniye koşarak, Türkiye tarihinin en iyi ikinci derecesi şu anda bende. Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmak. Ancak bu noktada ciddi anlamda sponsorluk sıkıntıları yaşıyorum. Şu anda Avrupa'da bu dereceyi koşmuş atlet yoktur ki sponsoru olmasın. Çok büyük bir derece koştum ama gerçekten sponsorluk konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Federasyonumuz ve bakanlığımız destek veriyor, kamplara gidiyoruz. Daha iyi koşmak için, daha profesyonelce düşünebilmek için sponsorların olması lazım. Ülkemizde ciddi anlamda atletizme önem verilmiyor. 2 saat 10 dakika koşmak kolay değil. Olimpiyatlarda iyi bir derece koşmak istiyorum."

Yavuz Ağralı, bu yarışı 2-3 hafta sonra doğacak oğluna armağan ettiğini de sözlerine ekledi.

SÖYLEMEZ: MAALESEF TALİHSİZLİK YAŞADIM

Türkler klasmanında ikinci olan Üzeyir Söylemez ise hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu ancak yaşadığı kaza nedeniyle bunu başaramadığını söyledi.

Maraton için Kenya'da kamp yaptığını anlatan Söylemez, "Yarış için Kenya’dan geldim. Kenya’da çok güzel hazırlık geçirdim. Kendi imkanlarımla gittim. Burayı kazanmak istiyordum. Kazanmak için elimden geleni yaptım. Maalesef 27. kilometrede talihsizlik yaşadım, yere düştüm. Vücut durdu mu ısıtması çok zor. Denedim ama olmadı. 2 saat 20 dakika ile Türk sporcular arasında ikinci oldum. Amacım kazanmaktı. Bunun için çok çalıştım, gecemi gündüzümü bu işe verdim. Nasip değilmiş. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Başarı getiremediğim için özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de koronavirüs atlattığını anlatan milli atlet, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zorluğun arkasında güzellik vardır. Ona inanıyorum. Bu güzelliği de en kısa sürede yaşayacağımı düşünüyorum. Önce olimpiyatlarda, ondan sonraki dünya şampiyonasından da madalya ile döneceğime inanıyorum. Burada sinyalini verdim. Rahattım, kazanabilirdim. Şu an olimpik listedeyim. Kota için olimpik listede olmak yetmiyor. Herkes madalya adayı. Onun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ailemi geride bıraktım. 6 aydır annemi görmedim. Bundan önce koronavirüs süreci geçirdim. Ben de pozitif sporcuyum. Lütfen gencim diye aldanmayın. Çok ağır geçirdim. Zor bir hastalık. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Lafta kalmasın. Çok zor bir hastalık. İnanmayan bendim. Yaşadım, bana çok ciddi inandırdı. Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Zor günler geçirdik."

SANG: TÜRKİYE'NİN İNSANLARI ÇOK İYİ

Elit atletler genel klasmanda birinci olan Kenyalı sporcu Benard Cheruiyot Sang, aldığı birincilikten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de Kütahya'da yaşayan Sang, "İstanbul Maratonu çok güzel ve bu şehri seviyorum. Kütahya'da yaşıyorum. Bana güzel imkanlar sağladılar. Ben onlar için bu formayı giydim. Kütahya'da çok güzel antrenmanlar geçiriyorum. Türkiye'nin insanları çok iyi ve beni güzel bir şekilde karşıladılar, bana çok iyi davranıyorlar." şeklinde konuştu.