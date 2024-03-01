Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazının sünneti, farzı ve kazası nasıl kılınır?

REKLAM advertisement1

Yatsı Namazı Kaç Rekattır?

İslam dininde farz kılınmış olan beş vakit namazdan biri olan yatsı namazı, günün son ışıklarının kaybolması ile başlar ve gece yarısına kadar kılınabilir. Bu namaz, toplamda 13 rekattan oluşur ve kılınışı itibarıyla diğer namazlardan farklıdır. Yatsı namazı, özel bir öneme sahip olup, gece boyunca yapılan ibadetlerin son noktasını oluşturur. 13 rekatı, şu şekilde dağılır:

4 rekat farz: Yatsı namazının ilk dört rekatı farz olarak kılınır. Bu rekatlarda Fatiha suresi ve bir sure okunur, ardından rükû, iki secde ve oturuş gerçekleştirilir.

4 rekat sünnet: Farz namazdan sonra kılınan dört rekat sünnet namazı, yatsı namazının tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu rekatlarda da farz namazda olduğu gibi Fatiha suresi ve bir sure okunur, rükû, iki secde ve oturuş gerçekleştirilir.

2 rekat son sünnet: Sünnet namazın ardından kılınan son sünnet, yatsı namazının özel bir bölümünü oluşturur. Bu iki rekatta da Fatiha suresi ve bir sure okunur, rükû, iki secde ve oturuş gerçekleştirilir.

3 rekat vitir vacip namazı: Yatsı namazının son kısmını oluşturan vitir namazı, toplamda üç rekat olarak kılınır ve bu namaz vaciptir. Vitir namazı, gece boyunca yapılan ibadetlerin sonuncusu olup, Allah'a yakarışın ve dua etmenin son fırsatı olarak kabul edilir.

Bu şekilde yatsı namazı, Müslümanlar için bir ibadet olup, gece boyunca yapılan duaların ve ibadetlerin sonuncusunu oluşturur. Yatsı namazı, Rabbimize yönelerek O'na ibadet etmenin ve O'na yakarışta bulunmanın vesilesidir. Allah'a yakarışın ve günahların bağışlanmasının en son fırsatı olarak görülür. Bu nedenle Müslümanlar için büyük değere sahiptir ve gecenin karanlığında Rabbimize yönelerek kılınır.

Yatsı Namazının Kazası

Yatsı namazının kazası, Müslümanlar için önemli bir konudur ve gerekli durumlarda kılınması gereken bir ibadettir. Yatsı namazı, beş vakit namazın sonuncusu olduğu için, vakti geçtikten sonra kılınması durumunda kazası gerekebilir. İslam'da namazların vakitleri belirlenmiştir ve her namazın belirli bir vakti vardır. Eğer bir Müslüman, yatsı namazını vakti içerisinde kılamazsa, bu namazı sonradan kaza etmesi gerekir. Yatsı namazının kaza edilmesi için bazı durumlar şunlardır:

Uyukladığı veya unuttuğu için namazı kaçıran bir kişi, hatırladığı veya uykusundan uyandığı anda hemen yatsı namazını kaza etmelidir.

Namaz vakti içerisinde namazı kılmak için niyet etmiş olan bir kişi, ancak vakti içerisinde uyuyakalıp namazı kaçırırsa, uyandığı anda hemen yatsı namazını kaza etmelidir.

Yatsı namazı vakti içerisinde bir seyahat veya hastalık gibi mazeretler sebebiyle kılınmamışsa, bu durumda mazeret sona erdikten sonra yatsı namazı kaza edilmelidir.

Yatsı namazının kazasını kılmak isteyenlerin dört rekat namaz kılması gerektiği hususu ve Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu konuda örnek olması önemlidir. Bir namazın vaktinde kılınmayıp bilerek kazaya bırakılması doğru bir davranış değildir ve Müslümanlar, namazlarını vaktinde kılmaya özen göstermelidir. Yatsı namazının kazasını kılmak isteyenlerin niyet etmeleri ve ardından iki rekat farzın kılınması gerektiği hususu da doğru bir şekilde ifade edilmiştir. Bu niyet ve uygulama, yatsı namazının farzının kaza edilmesi için uygun bir yöntemdir.

Kaza namazlarının kılınması için belli bir saati beklemeye gerek olmadığı ve kerahat vakitleri dışında istenilen her vakitte kaza namazının kılınabileceği hususu da önemlidir. Müslümanlar, bir namazın vaktinin kaçması durumunda, o namazın kazasını mümkün olan en kısa sürede kılmaya özen göstermelidirler.

Farzı, Sünneti Nasıl Kılınır?

Yatsı namazının farzı ve sonrasında kılınan sünneti aşağıdaki adımlarla kılınır:

Namazın niyetini yaparak, içtenlikle niyet edin: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya."

Ayakta iken elleri kaldırarak "Allahu Ekber" diyerek namaza başlayın.

Sübhaneke Okuma: "Sübhaneke" duasını okuyun.

Euzü Besmele çekin ve ardından Fatiha suresini okuyun. Fatiha'dan sonra bir sure okunması sünnettir.

"Allahu Ekber" diyerek rükû' pozisyonuna eğilin. Rükû'da "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere okunur.

Rükû'dan doğrulduktan sonra secdeye gidin. İki defa secde yaparken "Subhane Rabbiyel Ala" üç kere okunur.

İlk rekatı tamamladıktan sonra ayağa kalkarak ikinci rekata geçin ve aynı adımları tekrarlayın. İkinci rekatın sonunda oturun.

Oturarak "Ettehiyyatü" duasını okuyun ve sonra Peygamberimize salavat getirin.

Oturduktan sonra üçüncü rekat için ayağa kalkın ve aynı adımları tekrarlayın. Dördüncü rekatın sonunda oturun ve Tahiyyat oturumu bitirin.

Sağa ve sola selam vererek namazı sonlandırın.

Yatsı Namazının Son Sünneti (İki Rekat)

Yatsı namazının son sünnetine niyet edin: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya."

İki eli kaldırarak "Allahu Ekber" diyerek namaza başlayın.

"Sübhaneke" duasını okuyun.

Euzü Besmele çekin ve ardından Fatiha suresini okuyun. Ardından bir sure okuyun.

İlk rekatı tamamladıktan sonra aynı adımları tekrarlayarak ikinci rekatı kılın.

İkinci rekatın sonunda oturarak "Ettehiyyatü" duasını okuyun ve Peygamberimize salavat getirin.

Sağa ve sola selam vererek namazı sonlandırın.

Bu adımları takip ederek yatsı namazının farzını ve son sünnetini kılabilirsiniz. Yatsı namazı vitir vacip nasıl kılınır?

Yatsı Namazı Vitir Vacip Nasıl Kılınır?

Yatsı namazı kılınıp, son sünneti de kılındıktan sonra vitir namazı kılınır. İşte yatsı namazı sonrası vitir namazının kılınışı adımları:

"Niyet ettim Allah rızası için bu günün vitir namazını kılmaya."

Ayakta iken elleri kaldırarak "Allahu Ekber" diyerek namaza başlayın.

"Sübhaneke" duasını okuyun.

Euzü Besmele çekin ve ardından Fatiha suresini okuyun. Ardından bir sure okuyun.

İlk rekatı tamamladıktan sonra aynı adımları tekrarlayarak ikinci rekatı kılın.

İkinci rekatın sonunda oturarak "Ettahiyyatü" duasını okuyun.

Üçüncü rekatta besmele çekin ve Fatiha suresini okuyun. Ardından bir sure okuyun. Sonra "Allahu Ekber" diyerek kunut dualarını okuyun.

Kunut dualarını bitirdikten sonra rükû'a eğilin ve secdeye gidin. Daha sonra secdeyi bitirip doğrulun.

Oturarak "Ettahiyyatü" duasını okuyun ve ardından Peygamberimize salavat getirin. Sonrasında Rabbena dualarını okuyun.

Sağa ve sola selam vererek namazı sonlandırın.

Seferi Yatsı Namazı Nasıl Kılınır?

Seferi namaz, seyahat halinde olan kişilerin kıldığı bir tür namazdır. Seferi namazlar, sabah ve akşam namazlarını kapsamadığı için öğle, ikindi ve yatsı namazlarını içerir. Bu vakitlerde farz namazlar normalde 4 rekattır, ancak sefer halindeyken farz namazlar 2 rekata indirilir. Sünnet namazlarda ise bir eksiltme yapılmaz, yani sünnet namazları normal şekilde kılınır.

Seferi yatsı namazını kılmak için öncelikle niyet etmek gerekir. Örneğin, "Niyet ettim Allah rızası için seferi yatsı namazını kılmaya." Ardından, kamet getirilir ve "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır. Sübhaneke okunur, ardından Fatiha ve bir sure okunur. Rükû, secde ve oturuşlar normal farz namazlar gibi yapılır, ancak rekat sayısı 2'dir. Namazın sonunda selam verilir ve namaz tamamlanır.

Seferi namazlar, seyahat halinde olanların kolaylıkla kılabilmeleri için farz namazlarda bir indirme yapılarak daha kısa tutulur. Bu şekilde, sefer esnasında namazlarını kılmak isteyenler farzları eksik kılarak yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

ÖNERİLEN VİDEO