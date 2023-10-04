Yatsı namazı, İslam'ın vakit namazlarından sonuncusudur. Bu ibadet, 4 sünnet, 4 farz ve 2 son sünnet şeklinde toplamda 10 rekat olarak eda edilir. Yatsı namazı vakti, akşam namazının bitiminden fecir vaktinin başlangıcına kadar olan zaman dilimidir. Bu süre zarfında, "Yatsı namazı kaçta başlar?" ve "Yatsı namazı kaça kadar kılınır?" sorularının yanıtları belirlenir. Yatsı namazı nasıl kılınır konusunda bilgi sahibi olmak, bu ibadeti doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için oldukça önemlidir. Namazda Fatiha Suresi okunduktan sonra diğer sureler ve gerekli dualar da okunur. Peki, yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte kadın ve erkek olmak üzere yatsı namazı kılınışı, duası, tesbihatı ve farzı ile sünnetinin kılınışı…