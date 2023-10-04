Yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Yatsı namazı kılınışında hangi dualar ve sureler okunur?
Yatsı namazı, geceleyin kılınan son farz namazıdır ve Müslümanların günü tamamlama ibadetidir. Yatsı namazı kaç rekat diye merak edenler için; bu namaz 4 sünnet, 4 farz ve 2 son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır. Yatsı namazı vakti, akşam namazının sona erdiği andan fecir vaktine kadar olan süreyi kapsar. Bu süreçte, "Yatsı namazı kaçta başlar?" ve "Yatsı namazı kaça kadar kılınır?" sorularının cevapları belirlenir. Yatsı namazı nasıl kılınır ve yatsı namazı kılınışı konusunda bilgi sahibi olmak, namazın doğru ve huzurlu bir şekilde kılınmasını sağlar. Namaz sırasında Fatiha Suresi'nin yanı sıra diğer sureler ve gerekli dualar da okunarak ibadet tamamlanır.
- 1
Yatsı namazı, İslam'ın vakit namazlarından sonuncusudur. Bu ibadet, 4 sünnet, 4 farz ve 2 son sünnet şeklinde toplamda 10 rekat olarak eda edilir. Yatsı namazı vakti, akşam namazının bitiminden fecir vaktinin başlangıcına kadar olan zaman dilimidir. Bu süre zarfında, "Yatsı namazı kaçta başlar?" ve "Yatsı namazı kaça kadar kılınır?" sorularının yanıtları belirlenir. Yatsı namazı nasıl kılınır konusunda bilgi sahibi olmak, bu ibadeti doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için oldukça önemlidir. Namazda Fatiha Suresi okunduktan sonra diğer sureler ve gerekli dualar da okunur. Peki, yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte kadın ve erkek olmak üzere yatsı namazı kılınışı, duası, tesbihatı ve farzı ile sünnetinin kılınışı…
- 2
YATSI NAMAZI KAÇ REKAT?
4 rekatı sünnet, 4 rekatı farz ve son 2 rekatı ise son sünnet şeklinde kılınan yatsı namazı toplamda 10 rekattır.
YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?
Yatsı namazı, vakit girdiği andan itibaren kılınmaya başlanabilir. En geç imsak vaktine kadar kılınması gerekmektedir.
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?
'Yatsı namazı nasıl kılınır?' sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alır. Yatsı namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır.
- 3
YATSI NAMAZI KILINIŞI
Namaz kılmaya yeni başlayanlar ve yatsı namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler adım adım yatsı namazı kılınışına aşağıdan ulaşabilir.
Yatsı Namazı 4 Rekat Sünneti Kılınışı
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.
İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.
Sübhaneke duası okunur.
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir"
Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
2. Rekat
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."
Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir.
Ettehıyyatü okunur.
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.
3. Rekat
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
Kur'an'dan bir sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.
4. Rekat
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur,
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir.
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur.
"Allahümme Salli ve Barik" okunur.
Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
-
- 4
Yatsı Namazı 4 Rekat Farzı Kılınışı
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.
Subhaneke okunur.
Euzü-besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.
Oturarak Ettahiyyatu okunur.
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam verilir.
- 5
Yatsı Namazı 2 Rekat Son Sünneti Kılınışı
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.
İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve
"Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.
"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
"Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.
- 6
YATSI NAMAZINDA OKUNACAK SURELER VE DUALAR
Sübhaneke Duası
Fatiha Suresi
İhlas Suresi
Nas Suresi
Felak Suresi
Ettehiyyatü Duası
Allâhumme Salli Duası
Allâhumme Barik Duası
Rabbenâ âtina Duası
Rabbenâğfirlî Duası
Fil Suresi
Kureyş Suresi
Maun Suresi
Kafirun Suresi
Kevser Suresi
Nasr Suresi
YATSI NAMAZI TESBİHATI
Namaz tesbihatı vakit namazları kılındıktan sonra yapılan birtakım dua ve zikirlerden oluşur. Namazlardan sonra çekilen namaz tesbihatının birçok faziletleri bulunur. Tesbihat sünnet olan bir ibadettir. Hz. Muhammed'in namazlardan sonra yapılan tesbihatlar için birçok beyanı vardır.
"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram." denilir.
"Alâ Rasulina salavat"
-