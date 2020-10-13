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İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için bir vakıf olarak kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM),geleneksel ekonomide yer alan yatırımcıların startuplara mesafeli durması üzerine 2020 yılı ortasında Yatırımcı Kulübü Programı isimli yeni bir program başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar bin yatırımcı ve 10 bin girişimci yetiştirme hedefi ile yola çıkan BTM, Yatırımcı Kulübü Programı’na katılan isimlerin birer startup yatırımcısı ve mentoru olmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Verilen bilgiye göre, girişimler, risk sermayesi şirketleri ve melek yatırımcılık gibi konularda eğitim, söyleşi ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği programın ilk katılımcıları geçen ayın sonunda mezun oldu.

Mezunlar listesinde Ahmet Argun (Lima Ventures),Alim Küçükpehlivan (Başarsoft),Attila Dinçer (Dinçer Management&Consulting),Batuhan Demirci (Royal Enerji),Burcu Erol (Turkey Talent Hub),Ethem Topgül (İTO),Fahrettin Oylum (Teknopalas Yüksek Teknoloji),Fatih Coşkun (Codevist),Gonca Aslan (Asmira Group),Gülçin Atalay Tunç ((Mutlu Metal),İbrahim Haluk Erden (Faydam İnovasyon ve Teknoloji),Melih Efeoğlu (Geometri Melek Yatırım Ağı),Mete Han Topgül (Karınca Logistics),Mine Şenuysal Özgür (Turkcell),Mahurrem Erdoğan (AR-TEKS TEKSTİL),Murat Karabıyık (Karat Yatırım),Orçun Fıstık (LinkedIn),Pelin Karadeniz Kış (Mete Plastik),Rakel Bensusan (Rakel Bensusan),Selma Gülbeyaz (Ersel Ağır Makine),Uğur Develi (Hermes Araştırma, İletişim, Danışmanlık),Yasin Tufan (Tufan Boya) isimleri yer aldı.

Mezunların bazılarının kendi melek yatırımcı ekosistemini kurarak startuplara yatırım yapmaya başladıkları belirtildi.

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, Yatırımcı Kulübü Programı’na yönelik yaptığı açıklamada, "Birikimlerini ve kazanımlarını geleneksel ekonomiden elde etmiş olan iş insanlarımızı akıllı yatırıma çekmenin oldukça zor bir süreç olduğunu gördüğümüz için bu programı başlatma kararı aldık. Yeni program için başvurularımız başladı. Kasım ayında yeni bir programa start veriyoruz. Startup yatırımcısı olmak isteyen herkesi Yatırımcı Kulübümüze bekliyoruz" dedi.

Yatırımcı Kulübü Programı kapsamında yatırımcılara “Startup Yatırımcılığı Eğitimleri”, “Odak Grup Söyleşileri”, “Yatırımcı-Yatırımcı Eşleştirmeleri”, “Atölye Çalışmaları” ve “Çalışma Ziyaretleri” gerçekleştirilerek eğitimler veriliyor.