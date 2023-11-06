Bahattin Duran: "Görüntü her şeyi anlatıyor. Salih havadan gelen topa bakıyor, hazırlığını yapıyor ve rahat bir şekilde vuracak. Rakibinin tek odağı Beşiktaşlı oyuncu. Arkadan gelip nizami olmayan bir şarj yapıyor. Bu müdahale net bir penaltı. VAR'la arasında nasıl bir konuşma geçti, buna bakılmalı. VAR hakemi, hakemin önünde olan bir pozisyon olduğu için bu şiddeti en iyi görecek olan hakemdir diye düşünmüş olabilir. Bu pozisyonda VAR çok zorlanmıştır. Net bir penaltıydı ama verilmedi."