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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler! Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı? - BJK haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. beIN Trio programında hakem yorumcuları maçın hakem kararlarını değerlendirdi. İşte pozisyonlar ve yorumlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:22
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        • 1

          SALİH UÇAN'IN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

          Deniz Çoban: "Yukarıdan süzülerek gelen bir top var. Topun nereye düşeceği belli. Erdal'ın topu alma hedefi yok. Erdal'ın tek bir hedefi var o da Salih. Arkadaki oyuncu Salih'i bozuyor. Hakemin yeri de gayet iyi. Bana göre net penaltı. Peki VAR buna karışabilir mi? Bu tarz pozisyonlarda hangisine VAR karışacak, hangisine karışmayacak biz de anlamadık. Ama ne olursa olsun açık bir penaltı."

        • 2

          Bahattin Duran: "Görüntü her şeyi anlatıyor. Salih havadan gelen topa bakıyor, hazırlığını yapıyor ve rahat bir şekilde vuracak. Rakibinin tek odağı Beşiktaşlı oyuncu. Arkadan gelip nizami olmayan bir şarj yapıyor. Bu müdahale net bir penaltı. VAR'la arasında nasıl bir konuşma geçti, buna bakılmalı. VAR hakemi, hakemin önünde olan bir pozisyon olduğu için bu şiddeti en iyi görecek olan hakemdir diye düşünmüş olabilir. Bu pozisyonda VAR çok zorlanmıştır. Net bir penaltıydı ama verilmedi."

        • 3

          Bülent Yıldırım: "Şüpheye ve değerlendirme hatasına düşecek bir şey yok. Salih topa yakın, Erdal arkadan geliyor. Yandan gelse oyuncu başka bir şey konuşabiliriz. Ben tartışılacak bir şey göremiyorum. Burada bir kırmızı karttan bahsedemeyiz ama penaltıyla birlikte Erdal'a sarı kart çıkmalıydı."

        • 4

          BUKSA'YA GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?

          Bahattin Duran: "Ben kartın doğru olduğunu düşünmüyorum. Elini açıp da bir rakibe vurma eylemi yok.Bu bir itme sadece. Tehlike oluşturacak bir hareket yok."

        • 5

          Deniz Çoban: "Ben buna faul yok bile diyebilirim. Sarı kart bu pozisyonda yanlış"

          Bülent Yıldırım: "Arkadaşlarım güzel açıkladı. Pozisyonda sarı kartlık bir şey yok"

        • 6

          ANTALYASPOR'UN FAUL BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

          Bahattin Duran: Jehezkel topu kafasıyla önüne doğru alsa ceza sahasının yan çizgisine gidecek. Ama oyuncu topu ceza sahasına doğru önüne alıyor. Onu yakalayabiliecek başka bir oyuncu yok. Bence bu bir bariz gol şansını engellemedir. Bence net bir faul ve kırmızı olmalı."

        • 7

          Deniz Çoban: "Net bir faul, sarı kart hakemin elinde koşarak gelmesi lazım. Bariz gol şansı olarak görmese bile. Ki bence bu bir net gol pozisyonu."

          Bülent Yıldırım: "Bu pozisyonda mütabakata vardık. Devam edelim."

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