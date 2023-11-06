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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP Parti Meclisi belli oldu

        CHP Parti Meclisi belli oldu

        CHP'nin yeni Parti Meclisi, Bilim Kültür Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu. 8 kişi Özel'in listesini delerek Parti Meclisi'nde yer aldı

        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 06.11.2023 - 14:31 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:40
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        CHP Parti Meclisi belli oldu
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        Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay’ı sona erdi. İlk gün yapılan genel başkan seçiminin ardından ikinci ve üçüncü gün parti meclisi ile yüksek disiplin kurulu üyeleri seçildi.

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        185 OY GEÇERSİZ SAYILDI

        Bin 366 delegeden bin 277 si oy kullandı. Bin 92’si geçerli kabul edilirken 185 oy da geçersiz olarak kayıtlara geçmiş oldu.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in listesindeki Gökhan Zeybek 648 oy alarak ilk sırada yer aldı. Zeybek'i oy sırasıyla Özgür Karabat, Deniz Yücel, Gamze Taşçıer, Murat Bakan, Selin Sayek Böke Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat ve Ulaş Karasu takip etti.

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        ÖZEL İLE HAREKET EDEN MYK ÜYELERİ LİSTEDE YER BULAMADI

        Özgür Özel daha önce CHP’nin Önceki Genel Başkanı Kılılçdaroğlu’nun MYK’sında yer alan ancak son dönemde kendisiyle birlikte hareket eden Veli Ağbaba, Seyit Torun, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan gibi isimlere listesinde yer vermedi.

        Ancak Kılıçdaroğlu’nun son MYK’sında yer alan Tahsin Tarhan ise Özel’in listesinde yer almasına rağmen delegenin onayını alamadı.

        KADIN KOTASI NEDENİYLE LİSTEYE GİREMEDİLER

        Özel’in listesinde dikkat çeken isimlerden birisi olan Diyarbakır Milletvekili ve son parti meclisinde yer alan Sezgin Tanrıkulu 406 oy alarak 42. sırada yer aldı. Ancak kadın kotası dolayısıyla parti meclisinde yer alamadı. Kılıçdaroğlu’nun yarış dışı kalması dolayısıyla bu defa Özgür Özel’e karşı eski MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da "denge ve denetleme listesi" ismiyle anahtar liste çıkardı.

        ÖZEL’İN LİSTESİNİ DELDİLER

        Salıcı 363 oy alarak 51. sırada yarışı tamamlasa da kadın kotası nedeniyle listeye giremedi. Ancak Salıcı’nın listesindeki 8 kişi Özel'in listesini delerek parti meclisinde yer aldılar.

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        O isimler sırasıyla şöyle: Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Koza Yardımcı.

        PM yarışına bağımsız giren Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da özelin listesini delen 9. Kişi oldu.

        DELEGEDEN TAM DESTEK

        Özgür Özel’in 8 kişilik bilim kültür kurulu listesi de delegeden tam destek aldı. O isimler arasında daha önce Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında bulunan Fethi Açıkel ve Gökçe Gökçen de yer aldı. Özel’in 15 kişilik yüksek disiplin kurulu listesi de tam kabul gördü. Listede mevcut YDK’da yer alan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de yer aldı.

        İŞTE CHP'NİN YENİ PARTİ MECLİSİ VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

        CHP PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ

        1 GÖKAN ZEYBEK

        2 ÖZGÜR KARABAT

        3 BEDİRHAN BERK DOĞRU

        4 OZAN IŞIK

        5 DENİZ YÜCEL

        6 GAMZE TAŞCIER

        7 MURAT BAKAN

        8 SUAT ÖZÇAĞDAŞ

        9 CEM AYDIN

        10 BAKİ AYDÖNER

        11 ENSAR AYTEKİN

        12 M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ

        13 SELİN SAYEK BÖKE

        14 CANAN TAŞER

        15 PINAR UZUN OKAKIN

        16 MAHİR YUKSEL

        17 ERHAN ADEM

        18 BURHANETTİN BULUT

        19 ECEVİT KELEŞ

        20 ALİ ABBAS ERTÜRK

        21 HİKMET ERBİLGİN

        22 ALİ HAYDAR FIRAT

        23 BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

        24 HÜSEYİN YAŞAR

        25 BERKER ESEN

        26 ULAŞ KARASU

        27 MÜSLIM SARI

        28 DENİZ YAVUZYILMAZ

        29 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

        30 ÖZGÜR CEYLAN

        31 HİKMET YALIM HALICI

        32 ERBİL AYDINLIK

        33 SEVGİ KILIÇ

        34 ORHAN SARIBAL

        35 YALÇIN GÖRGÖZ

        36 TURGAY ÖZCAN

        37 MELİSA UĞRAŞ

        38 MEHMET TÜM

        39 ALİ HAYDAR HAKVERDİ

        40 MEHMET NECATİ YAĞCI

        41 SİNEM KIRÇİÇEK

        42 SEMRA DİNÇER

        43 HÜSEYIN CAN GÜNER

        44 AHMET HAKAN UYANIK

        45 SENGÜL YEŞİLDAL

        46 EMİN UMUT DİKİLİ

        47 NAZAN GÜNEYSU

        48 KOZA YARDIMCI

        49 AYLİN NAZLI AKA

        50 SANİYE BARUT

        51 MEHMET ALKIN DENİZASLANGİL

        52 UĞURCAN IRAK

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        BİLİM KÜLTÜR PLATFORMU

        1 YANKI BAĞCIOĞLU

        2 YALÇIN KARATEPE

        3 VOLKAN DEMİR

        4 BARAN BOZOĞLU

        5 İLHAN UZGEL

        6 GÜLŞAH DENİZ ATALAR

        7 GÖKÇE GÖKÇEN

        8 ARMAĞAN ERDOĞAN

        YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

        1 AYÇA AKPEK ŞENAY

        2 ESİN FATMA TEMEL

        3 HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI

        4 İSMAİL EMRE TELCİ

        5 EKİNCAN AKSOY

        6 ÖZKAN TİCE

        7 AYSEMİN GÜLMEZ

        8 DENİZ ÇAKIR

        9 SÜLEYMAN BÜLBÜL

        10 DENİZ DEMİRÖZ

        11 NURDAN YÜCAL

        12 TURAN TAŞKIN ÖZER

        13 ALİ BALTA

        14 ÖZGÜR SAĞLAM

        15 REMZİ KAZMAZ

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        #CHP
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