CHP'nin 38. Olağan Kurultayı: PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi başladı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi başladı.

AA'nın haberine göre; Ankara Spor Salonu'nda devam eden CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta oy verme işlemine geçildi.

Seçimlerde 1366 delege​​​​​​​ 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanacak.

Anahtar listede, önceki PM'den Gökhan Zeybek, Pınar Uzun Okakın, Özgür Karabat, Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Tahsin Tarhan, Gamze Taşçıer, Ahmet Hakan Uyanık ve Sezgin Tanrıkulu olmak üzere 9 isim de bulunuyor.

Özel'in 70 kişilik PM listesinde, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalın Halıcı, Gökhan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, Gamze Taşçıer, İsmail Atakan Ünver ve Eylem Ertuğ Ertuğrul olmak üzere 17 milletvekili bulunuyor.

Özgür Özel'in listesinde PM için 70 isim, Bilim, Yönetim, Kültür Platformu için 12 isim, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim yer alıyor.

Listede, FETÖ kumpası Askeri Casusluk Davası'nda 3 yıl hapis yatan ve daha sonra göreve iade edilen Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu da bulunuyor.

ADAYLARIN TANITIM YARIŞI

Fotoğraf: İHA

PM üye seçiminde "çarşaf liste" yöntemi uygulanacak. PM'ye girebilmek için 380 adayın başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Her delegenin bu adaylar içinden 52 adayı işaretlemesi belli bir süreyi gerektirecek. Bu sürenin her delege için 3-4 dakikayı bulabileceği belirtiliyor.

Öte yandan PM'ye aday olan partililer, salonda renkli görüntüler oluşmasına neden oluyor. Adaylar oluşturdukları stantlarda tanıtım yapıyor. Salonun her yerinde ise adayların afişleri asılı.

Bazı adaylar ise hazırladıkları eşantiyonları dağıtarak tanıtımını yapıyor.

GENEL BAŞKAN ÖZEL, OYUNU KULLANDI

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, "(Kemal Kılıçdaroğlu ile) Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte bütün Türkiye'nin gözü önünde, partimize yakışır bir şekilde yapacağız." dedi.

Özel, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için oyunu kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Özel, CHP'de bütün Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleninin yaşandığını söyledi.

Bu parti içi demokrasinin, bütün Türkiye'ye örnek olmasını dileyen Özel, "Bundan sonraki süreçte hem parti içi demokrasiyi artırmaya, hem de Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. İyi ki CHP var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var." ifadelerini kullandı.

Özel, "Kemal Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna, "Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte bütün Türkiye'nin gözü önünde, partimize yakışır bir şekilde yapacağız." yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın size yönelik açıklamalarına değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin." dedi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.