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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi! - Öne Çıkan Haberler

        Son dakika haberi Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında 27 şirkete kayyım atanması talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:40 Güncelleme: 06.11.2023 - 18:03
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        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyım atanması talep edildi.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

        Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklar bugün sabaha karşı cezaevine sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylelikle 14 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        KAYYIM TALEP EDİLDİ

        12 Ekim tarihinde Dilan ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Polat çifti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyım atanmasını talep etti. Talep mahkeme tarafından kabul edilirse şirketlere kayyım atanacak.

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