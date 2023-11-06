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        Haberler Dünya Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da: Bakan Fidan, Blinken ile bir araya geldi

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da: Bakan Fidan, Blinken ile bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:38
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        Bakan Fidan Blinken ile bir arada
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

        BLINKEN GECE ANKARA'YA GELDİ

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi.

        Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Antony Blinken
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