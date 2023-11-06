Beşiktaş’ta Bailly krizi çözüldü!

Beşiktaş’ta Eric Bailly sorunu bugün öğlen yapılan idman öncesinde tatlıya bağlandı.

Antrenmandan önce takıma seslenen teknik sorumlu Burak Yılmaz, oyuncularından birbirlerine saygılı olmalarını ve takım ruhunu korumalarıni istedi.

Bunun ardından dün akşam yaşananlarla ilgili söz alan Eric Bailly; teknik sorumlu Burak Yılmaz ve Tayfur Bingöl başta olmak üzere tüm takımdan özür diledi.

Antalyaspor ile oynanan maçın devre arasında yakasından tuttuğu Tayfur Bingöl ile tartışan Filsişili futbolcu, Burak Yılmaz tarafından oyundan alınmıştı.

Gece saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan 29 yaşındaki futbolcu, "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.