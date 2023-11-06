Spor yazarları Beşiktaş'ın Antalyaspor mağlubiyetini değerlendirdi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçı köşelerinde değerlendirdi
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Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadele, 3-2'lik Bitexen Antalyaspor galibiyeti ile tamamlandı. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Antalyaspor mağlubiyetini değerlendirdi.
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"BEŞİKTAŞ'IN KİMYASI BOZULDU"
BİLAL MEŞE/MİLLİYET: "Hiç lafı uzatmaya gerek yok, dün Antalya’daki mücadelede eğer bir yenilgi geldiyse, bu, Bailly’nin umursamaz tavrı, bunun takıma yansımasından kaynaklıdır. Bu olay tüm ekibin kimyasını bozmuştur. Burak Yılmaz’ın elinin altındaki kadro bu... Bir yanda kronikleşmiş sakatlıklar, diğer yanda hastalıklar (!), artı, formsuz yenilerin sayısal çokluğu... Burak Yılmaz’ın elinde sihirli değnek yok ki, ne yapsın? Kartal maalesef her geçen gün kan kaybediyor. Zirveden koptu, bir bilinmezliğe kanat çırpıyor. Bugünlerden kurtulmak da o kadar kolay olmayacak."
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"HEPSİNİ KADRO DIŞI BIRAKIN"
SİNAN VARDAR/FOTOMAÇ: "Son 15 dakika takım 3-2 mağlup durumda Semih ve Demir Ege oyuna giriyor. Hiç bir manası yok! Bu gençleri iyice bitiriyorsunuz. Anlamak mümkün değil! Beşiktaşlı üzülüyor, Beşiktaş'ı üzdünüz. Ve haklı olarak da taraftarın sabrı taştı. Artık şampiyonluk hayal! Çok verimsiz futbolcuların tümünü kadro dışı bırakın, transfere kadar gençlere ilk 11'de yer verin."
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"ŞENOL GÜNEŞ KALMALIYDI"
OKTAY DERELİOĞLU: "Aboubakar'ın eksikliğini arıyor Beşiktaş... Takımın neredeyse yarısı... Ama ona bu kadar bel bağlamak ve aramak da ne kadar doğru! Beşiktaş'taki yönetim belirsiziği de takımı olumsuz anlamda etkiliyor. Geçici olarak takım Burak Yılmaz'a emanet edilmemeliydi. Şenol Güneş'in en az kongreye kadar takımın başında kalması gerekiyordu. Beşiktaş böylece sezonu da kaybetmiş oluyor. Zirvenin 12 puanın gerisine düştü. Kongreye kadar takımın ne kaybedeceğini bilmiyoruz!"
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"SERDAR, REAL'E KARŞI OYNARKEN.."
UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: "Daha önce de değinmiştim, Beşiktaş kendi altyapı ürünü Serdar Saatçi’yi sadece 1,5 milyon Euro’ya Braga’ya sattı. 20 yaşındaki Serdar, şu anda Braga formasıyla Real Madrid’lere, Napoli’lere, Union Berlin’lere karşı Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11 oynuyor. Beşiktaş’sa Serdar’ı haraç mezat satıp o bölgeye üç Afrikalı stoper birden almayı tercih ediyor. Şu anda üçü de sakat bu stoperlerin. Yine o dönem A milli takım forması giyen sol bek Rıdvan Yılmaz’dan sağlanan gelirle 4,5 milyona Zaynutdinov’u transfer etti siyah beyazlılar. Beşiktaş yönetiminin (ya da teknik kadrosunun) pek doğru bir strateji izlemediği ortada sanırım."
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"YENİ TRANSFERLER YİNE KAYBOLDU"
ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Dengeniz bozulduğu zaman orta alan mücadelenizi de savunmadaki pozisyonunuzu da hücumdaki etkinliğinizi de etkili hale getiremezsiniz. Oyun içerisinde bölüm-bölüm iyi oynamak bu seviyelerde yetmez. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan yeni transferlerin takıma desteği… Bu maçta yine hayal kırıklığı olarak maçın içerisinde kayboldular. Rebic, Chamberlain, Bailly, Rashica hayal kırıklığı olarak bir maçı daha geride bıraktılar."
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"GAZI KAÇMIŞ GAZOZ GİBİ"
ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Yazıyı yazmaya başladığımda skor 3-2 Antalya lehine, bitime 7 dakika var. Sahadaki mücadeleye göre Beşiktaş berabere kalır mı? Zor gözüküyor. Siyah-beyazlılar, sahada havası kaçmış gazoz. Ancak burada Afrika kökenli oyuncularla diğer futbolcular veya teknik kadroyla bazı oyuncular bayağı bir sorunlu herhalde."
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"ACİL TEDBİR ŞART"
TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: "Üst üste hatalar ve 12 dakikada yenilen üç gol. Pes! Gerçekten pes! Antalyaspor iyi alan ve adam paylaştı, haddini bilerek oynadı ve kontrataklarla gol aradı, aradığını da fazlasıyla buldu. Helal olsun. Beşiktaş kötü falan değil çok kötü. Böyle giderse puan cetvelinin ikinci bölümüne taşınır benden söylemesi. Acil tedbir şart. Önce yeni bir hoca sonra devre arasında çok sağlam beş transfer, bir net golcü, iki hızlı kanat oyuncusu, bir 10 numara, bir de stoper."
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"BEŞİKTAŞ GÜNDEN GÜNE ERİYOR"
GÜNTEKİN ONAY/HÜRRİYET: "Tüm bu kaos ve yokluk ortamında maçı yazmak, analiz etmek de yersiz. Beşiktaş’ın saha içinde ve saha dışında o kadar derin sorunları var ki bu tabloda sorumluluk alan Burak Yılmaz ve oyuncu grubunu eleştirmeye sıra en son gelir. Genel kurul kararı alan başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun son güne kadar bu takımı sahiplenmesi koşullar ne olursa olsun gerekliydi. Bu kadar başıboş ve sahipsiz bir takımdan daha fazlasını beklemek mümkün değil. "
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"ATEŞTEN GÖMLEK"
FATİH DOĞAN/SABAH: "Maça sol açıkta başlatılan Chamberlain'in oyunundan ve opsiyonundan verim alınamadı. 60'ta sol açığa Rebic ve Tayfur'un yerine Muleka değişiklikleri oyuna katkı yapsa da sonuca yeterli olmadı. Özetle Beşiktaş olağanüstü bir kongre sürecinde, teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılmasıyla Burak Yılmaz'la devam ettiği olağan olmayan bir süreç yaşıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ise liste ve yeniden adaylık için Metin Keçeli'yle bir araya geldiği haberleri geldi. Beşiktaş'ta çok sorun var ve ateşten bir gömlek haline geldi. O olsun bu olsun demedim, demeyeceğim. Ateşten gömleği giymek isteyen giysin…"
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