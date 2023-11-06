Spor yazarları Beşiktaş'ın Antalyaspor mağlubiyetini değerlendirdi

"BEŞİKTAŞ GÜNDEN GÜNE ERİYOR"

GÜNTEKİN ONAY/HÜRRİYET: "Tüm bu kaos ve yokluk ortamında maçı yazmak, analiz etmek de yersiz. Beşiktaş’ın saha içinde ve saha dışında o kadar derin sorunları var ki bu tabloda sorumluluk alan Burak Yılmaz ve oyuncu grubunu eleştirmeye sıra en son gelir. Genel kurul kararı alan başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun son güne kadar bu takımı sahiplenmesi koşullar ne olursa olsun gerekliydi. Bu kadar başıboş ve sahipsiz bir takımdan daha fazlasını beklemek mümkün değil. "