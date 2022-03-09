Yatırımcıların gözü bu zirvede

ABD borsalarında hisse senetleri, yatırımcıların rağbeti ve petrol fiyatlarının son zamanlardaki en keskin düşüşünün ardından yükselişe geçti. Petrol arzının artacağı haberleri, petroldeki sert düşüşü tetikledi. Altın fiyatı da 2 bin doların altını gördü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının düşüşte etkili olduğu belirtiliyor.

Dow Jones, dalgalı bir işlem seansında endeksin 184 puan düşüşle sona ermesinin ardından 750 puan, yani yüzde 2.3 yükseldi. S&P 500 yüzde 2.8, Nasdaq ise yüzde 3.5 yükseldi.

ANLAŞMA BEKLENTİSİ

ABD Başkanı Biden'ın ve İngiltere'nin Rusya'dan petrol ithaline yasak getirmesi sonrası dalgalanan piyasalarda Rusya ve Ukrayna'nın geçici bir ateşkes konusunda anlaşması, ayrıca 4. müzakere turlarında bir anlaşma olasılığının belirmesi; petrol ve altın fiyatlarının düşmesinin nedeni olarak gösterildi. Piyasaları etkileyen en kritik konulardan biri ise Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Antalya'daki görüşmesi.

Yatırımcılar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile Antalya'da yarın planlanan görüşmesini yakından izleyecek.

Rusya’ya petrol ambargo sonrası Venezuela ilişkileri normalleştirme adımı ve İran’la süren nükleer müzakerelerin olumlu sonuçlanarak İran petrol rezervlerinin de devreye sokulabileceği ihtimalinin güçlenmesi petroldeki düşüşte etkili olan bir başka neden.

Ancak fiyatları hızlı düşüren asıl etkenin iki ülke arasındaki görüşmelere dönük olumlu bir atmosferin doğması olduğu belirtiliyor.