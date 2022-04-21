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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Buğra Baban oluyor. Borsanın 8 haftalık yükselişini değerlendiren Baban, bundan sonraki süreçte yükseliş trendinin sürüp sürmeyeceğini sorguluyor. Borsa İstanbul'da varlıkları dip seviyelere inen yabancı yatırımcıların dönmesi için gerekli şartların tartışıldığı programda FED'in faiz artırımı ve bilanço küçültme operasyonları ile Rusya Ukrayna savaşının olumlu havayı bozup bozmayacağı da masaya yatırılıyor.

BORSA ŞİRKETLERİ EKONOMİDEN AYRIŞIYOR MU?



Hisse senetleri fiyatlarındaki yükselişin sürmesi için şimdiye kadar olan olumlu şartların hala varlığını sürdürüp sürdürmediğini değerlendiren Baban, başta enflasyon olmak üzere ekonomide sorunlar yaşanırken borsadaki yükselişin bu durumla tezat teşkil edip etmediği konusundaki görüşlerini paylaşıyor. Borsa şirketlerinin bilançolarının temel ekonomiden farklılık taşıyıp taşımadığının tartışıldığı programda sermaye piyasalarında temel sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra enflasyonist ortamda hangi sektörlerin hisse senetlerinin yükselme potansiyelinin olduğu değerlendiriliyor.

ENFLASYONDAN NE KORUR?

Hem global hem yerel anlamda yükselen enerji ve emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen enflasyonun ekonomileri nasıl etkileyeceğini açıklayacak olan Baban, Borsa İstanbul’a da özel bir pencere açarak endeksin bundan sonraki yönü hakkındaki görüşlerini paylaşıyor.