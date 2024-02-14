Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yatak odasında civciv üretimi

        Yatak odasında civciv üretimi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Bilal Çetinkaya isimli genç, buzdolabından yaptığı kuluçka makinesini yatak odasına yerleştirerek seri şekilde civciv üretimine başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy’ün Mamak mezrasında yaşayan 15 yaşındaki Bilal Çetinkaya, her sene ilçe merkezinden civciv almak yerine buzdolabından kuluçka makinesini yapmak için evinin yanındaki ahırda çalışmaya başladı.

        • 2

          Kısa sürede bozuk buzdolabını kuluçka makinesine dönüştüren Çetinkaya, daha sonra makineyi kendi yatak odasına yerleştirerek seri şekilde civciv üretimine başladı.

        • 3

          "YAPAMAZSIN DEDİLER, İNATLA HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

          Her sene şehirden civciv almak zorunda kaldıklarını belirten Bilal Çetinkaya, bunun önüne geçmek için çalışma yaptığını söyledi. Çetinkaya, “Bizim evde bozuk bir buzdolabı vardı. Bazı malzemeler de alarak ahırda 2 sene boyunca gizli gizli kuluçka makinesinin yapımıyla uğraştım.

        • 4

          Herkes bana ‘yapamazsın’ dedi, ama ben vazgeçmedim ve inatla hayalimi gerçekleştirdim. Civcivlerin ısısı için ana kucağını da yaptım. Şimdi kendi yatak odama yerleştirdim ve civciv üretimine başladım. Eğer yetkililer bana destek verirlerse emin olun daha güzel işler yaparım” dedi.

        • 5

          "BAŞARILI GENCİMİZE DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

          2 sene boyunca gizli gizli kuluçka makinesi ile ana kucağını yapan Bilal Çetinkaya’yı evinde ziyaret eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, destekte bulunaklarını belirtti. Yapılan çalışmaya hayran kaldığını ifade eden Başkan Perviz Geçirgen, “Kadıköy’ün Mamak mezrasında yaşayan Bilal kardeşimizin evine geldik.

        • 6

          Bilal bize sosyal medya üzerinden ulaşarak kendi imkânlarıyla ailesinin de haberi olmadan 2 sene boyunca kuluçka makinesi yaptığını anlattı. Bunu sadece kendisi için değil, tüm köy sakinleri için yapmış.

        • 7

          Duyduğumuz kadarıyla kimse ona inanmıyordu ama o başardı. Şimdi ise kendi odasında civciv üretimine başladı. Bizde onu yürekten tebrik ediyoruz. Elimizdeki tüm imkânlarla Bilal kardeşimize destek çıkacağız” ifadelerini kullandı.

        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Habertürk Anasayfa