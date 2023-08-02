Yasmin Levy 10 Ağustos'ta İstanbul'da

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Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu olarak kabul edilen ve müzikal yolculuğunda Türkiye’ye ait ezgileri de kullanan Yasmin Levy, 10 Ağustos’ta Turkcell Vadi’de konser verecek. Yıllara dayanan ustalığı ve farklı türleri harmanladığı etkileyici sesiyle Levy, Piu Entertainment’ın 10. yıl konserlerinde Latin ve Sefarad müziğinden Endülüs flamenkosuna, Türk müziğinden Arap ezgilerine kadar birçok farklı müziği harmanladığı benzersiz müziği ile sevilen şarkılarını seslendirecek.

Manisa kökenli Sefarad bir ailenin çocuğu olan Yasmin Levy’nin müziğinde Türk müziğinin etkileri de çok yoğun bir şekilde hissediliyor. Sefarad ve Latin ezgilerinin sıkça kullanıldığı, son dönemin en popüler dizilerinden Kulüp’ün de soundtracklerinde ‘’Adios Kerida’’ şarkısı ile yer alan Levy, çok beğenilen şarkılarını bir kez daha sevenleriyle buluşturacak.