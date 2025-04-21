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        Haberler Sağlık Yaşlılıkta teknoloji kullanımı demans riskini azaltabilir | Sağlık Haberleri

        Yaşlılıkta teknoloji kullanımı demans riskini azaltabilir

        Yeni bir araştırma, yaşlı bireylerin dijital dünyayla iç içe olmasının bunama riskini azaltabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:18 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:18
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        Yaşlılıkta teknoloji kullanımı demans riskini azaltabilir
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        ABD’nin Texas eyaletinden araştırmacılar, 50 yaş üstü 411 binden fazla kişinin yer aldığı 57 farklı çalışma incelendi. Çalışma sonuçları, düzenli teknoloji kullanımının bilişsel bozulma riskini yüzde 58 oranında azalttığını gösterdi. Ayrıca, bu bireylerde zamanla gözlemlenen zihinsel gerileme oranının yüzde 26 ila yüzde 34 arasında daha düşük çıktığı kaydedildi. Her çalışmada farklı dijital alışkanlıklar incelendi. Kimileri akıllı telefon kullanımına, kimileri ise sosyal medya etkileşimlerine odaklandı. Ancak meslek, eğitim seviyesi ve sosyoekonomik durum gibi faktörler kontrol edildiğinde bile, teknolojiyle temas halinde olmanın koruyucu etkisinin sürdüğü görüldü.

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        Texas’taki Baylor Üniversitesi’nden psikolog ve sinir bilimci Michael Scullin araştırmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Her gün teknolojilerin bizi nasıl etkilediğine dair olumsuz yorumlar duyuyoruz. Dijital bunama gibi kavramlar gündeme geliyor. Ancak veriler, bu tür genellemelerin her zaman doğru olmadığını gösteriyor" dedi.

        Texas Üniversitesi’nden nöropsikolog Jared Benge ise "Verilerimiz, yaşlı bireylerin teknoloji aracılığıyla bağ kurmalarının ve zihinsel faaliyetlerini sürdürmelerinin, bilişsel sağlık açısından büyük faydalar sağlayabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

        Uzmanlara göre, teknoloji özellikle yeni cihaz ve uygulamaların öğrenilmesi yoluyla beyni uyarabilir, sosyal medya ve görüntülü görüşmeler sayesinde yalnızlık hissini azaltarak zihinsel sağlığı destekleyebilir. Ayrıca, ilaç hatırlatıcıları ve takvim uygulamaları gibi araçlarla bağımsız yaşam süresini de uzatabilir.

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