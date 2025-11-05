Yaşlı kadının şüpheli ölümü! Engelli oğlu adliyeye sevk edildi!

Eskişehir'de evde boğazı kesilmiş halde bulunan 2 engelli çocuk annesi Safiye Yarbil'in (70) cenazesi, toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 11.00 sıralarında Odunpazarı ilçesinde meydana geldi.

3 katlı binanın 1'inci katında oturan yüzde 80 zihinsel engelli U.Y., iddiaya göre; amcasının evine giderek birlikte yaşadığı annesi Safiye Yarbil'in yerde hareketsiz yattığını söyledi.

Eve gelen yakınları, 2 çocuk annesi Safiye Yarbil'i boğazından bıçakla yaralı halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Safiye Yarbil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eşi vefat eden, diğer oğlu da engelli bakımevinde yaşayan Safiye Yarbil'in cenazesi, Emek Mahallesi’ndeki Hacı Çalıklar Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan dün ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen U.Y. (44), bu sabah adliyeye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.