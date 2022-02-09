Yaşlı kadının cansız bedeni 2 buçuk yıl sonra bulundu!

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İtalyan polisi, 70 yaşındaki bir kadının evinde öldükten iki yıldan fazla bir süre sonra cansız bedenini buldu. Yaşlı kadının cansız bedenin 2 buçuk yıl sonra bulunması ülkedeki yaşlı insanlara daha iyi bakılması çağrılarına yol açtı.

Yaşayan akrabası olmayan Marinella Beretta, kuzey İtalya'daki Como Gölü yakınlarındaki Prestino'daki evinde ölü bulundu.

Polis, Lombardiya'da şiddetli rüzgarlar sebebiyle bahçedeki ağaçların sökülme riskine karşı uyarı yapacakları sırada yaşlı kadının cansız bedenine rastladı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, en az iki buçuk yıldır komşuları tarafından görülmedi.

"KİMSE YALNIZ BIRAKILMAMALI"

Aile bakanı Elena Bonetti Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Como'da Marinella Beretta'nın başına gelenler, unutulmuş yalnızlık vicdanlarımızı incitiyor. Kimse yalnız bırakılmamalı." dedi

Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından 2018 yılında yayınlanan bir rapora göre, İtalya'da 75 yaş üstü kişilerin yaklaşık yüzde 40'ı yalnız yaşıyor. Aynı rapora göre, yaşlıların ihtiyaç halinde başvurabilecekleri ne akrabaları ne de arkadaşları bulunmuyor.