Yaprak toplayan yaşlı kadının akılalmaz sonu: 400 kilonun altında kaldı!
Afyonkarahisar'da, kontrolden çıkarak devrilen TIR'dan fırlayan 400 kiloluk balya, yol kenarında asma yaprağı toplayan Gülbeyaz Eryılmaz'ın üzerine düştü. Feci olayda yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'da asma yaprağı toplarken devrilen TIR'dan fırlayan 400 kiloluk balyanın altında kalan Gülbeyaz Eryılmaz (59) yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: DHA)
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Kaza, saat 07.30 sıralarında Dinar ilçesine bağlı Akçaköy virajında meydana geldi. (Fotoğraf: DHA)
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Selami A.'nın (26) kullandığı saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. (Fotoğraf: DHA)
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Bu sırada TIR'dan fırlayan 400 kiloluk bir balya, yol kenarında asma yaprağı toplayan Gülbeyaz Eryılmaz'ın üzerine düştü. (Fotoğraf: DHA)
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Balyanın altında kalan Eryılmaz, ağır yaralandı. (Fotoğraf: DHA)
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Sağlık ekipleri, Eryılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. (Fotoğraf: AA)
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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (Fotoğraf: AA)
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(Fotoğraf: AA)