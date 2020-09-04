Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı

İHA

İstanbul Fatih'teki Hobyar Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Döviz bürosuna gelen yaşlı adam elindeki altınları bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanı E.O. altınları özel solüsyona batırıp kontrol etti ve altınların sahte olmadığını gördü.

"ALTINLARI KONTROL ETTİ SORUN ÇIKMADI"

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine adamdaki altınları alarak parasını verdi. Aynı adam sonraki günlerde yine aynı yere gelerek elindeki altınları bozdurmaya devam etti. Her seferinde altınları kontrol eden E.O., herhangi bir sorun çıkmadığı için altınları almaya devam etti.

31 ADET TAM ALTIN SAHTE ÇIKTI

Yaşlı adam 31 Ağustos tarihinde aynı döviz bürosuna tekrar geldi. Elindeki 5 adet tam altını çalışana veren adam, onları da bozdurmak istediğini söyledi. Ancak E.O., elinde altınları karşılığında verecek parasının kalmadığını ve elindekileri bozdurmak üzere Kapalıçarşı'ya gideceğini söyledi. Adamın farklı günlerde getirdiği toplam 31 adet tam altını alarak Kapalıçarşı'ya giden E.O. orada büyük bir şok yaşadı.

"ÜÇ BOYUTLU KAPLAMA İÇİ GÜMÜŞ"

Altınları bozdurmak istediği yer, bu altınların darphane çıkışlı olmadığını, 3 boyutlu kaplama yöntemiyle hazırlandıkları ve dışının altın içlerinin ise gümüş olduğunu söyleyince E.O. döviz bürosuna dönerek yaşlı adamı beklemeye başladı ancak adam geri gelmedi.

SAHTE ALTINLARLA YAKALANDI

Olaydan bir gün sonra, döviz bürosu çalışanı E.O., yaşlı adamı karşı kaldırımda gördü. E.O. bunun üzerine vakit kaybetmeden polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, adının Akif D. (64) olduğu öğrenilen zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 adet sahte altın ele geçirildi. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

100 BİN TL DOLANDIRAN ADAM TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akif D., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, döviz bürosu çalışanı E.O.'nun, yaşlı adamın getirdiği altınlara toplam 100 bin 440 TL ödediği öğrenildi.