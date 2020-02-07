"HER GÜN KORSE TAKMAK ZORUNDAYDIM"

O dönemlerde rahatsızlığı nedeniyle çok güvensiz hissettiğini ifade eden model, "Her gün korse takmak zorundaydım. Onu gizleyebilmek için sürekli kapüşonlu eşofmanlar giyiyordum. Sıcak havalarda bayılacak gibi olsam da yine de üzerimden çıkarmıyordum. Yalnızca iki arkadaşım vardı” dedi.