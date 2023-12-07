OMEGA-3

Omega-3 hem beyin sağlığı için hem de cilt sağlığınız için gerekli olan önemli bir tavkiyedir. Omega-3 ayrıca kalp sağlığını da destekler. Omega-3 yağ asitleri, kandaki trigliserit düzeylerini düşürmeye, iyi kolesterol HDL'yi artırmaya ve kötü kolesterol LDL'yi düşürmeye yardımcı olur. Bu da kalp hastalığı, felç ve diğer kalp rahatsızlıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Beyin sağlığını destekleyen Omega-3 yağ asitleri, beyin gelişimi ve işlevi için gereklidir. Hamilelik ve emzirme döneminde omega-3 yağ asitleri alımı, bebeklerin beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olabilir. Yetişkinlerde omega-3 yağ asitleri alımı, hafızayı, öğrenmeyi ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilir.