Yaşlanma karşıtı kremler; birçok kozmetik mağazalarında ve eczanelerde satılmaktadır. Hemen hemen her markanın yaşlanma etkilerini hafifletici kremleri bulunmaktadır. Önemli olan en iyi yaşlanma kremleri ile cildi tam anlamıyla koruyan bir krem seçmektir.

Yaşlanma karşıtı kremleri seçerken; ayrıca cildinizin yapısına ve cilt tipinize uygun olan kremi seçmek önemli bir ayrıntıdır. Her cilt tipi farklı bir ihtiyaç duyar. Cildin ihtiyacı olan gereksinimi içeren kremin sağlıklı olarak seçilmesi; etkileri açısından daha fazla fayda sağlayacaktır.