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Yasin Suresi okunuşu: Arapça ve Türkçe - Diyanet Kur'an meali Yasin Suresi

Yasin Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu... Kur'an-ı kerim'in kalbi olarak nitelendirilen Yasin Suresi'nin Türkçe mealini haberimizde derledik. Özellikle mübarek günlerde, cenazelerde, mevlitlerde sık sık okunan ve faziletiyle ilgili hadis-i şeriflerin olduğu Yasin Suresi tüm İslam Dünyası'nda en çok okunan sureler arasında yer alıyor. İşte Yasin Suresi ve Diyanet Meali ve Arapça okunuşu...

17.10.2021 - 16:03 | Güncelleme: GÜNDEM

  • YASİN SURESİ... Mekke Dönemi'nde nazil olan Kur'an-ı Kerim'in 35. suresi Yasin Suresi, fazileti hakkında yüce peygamberimizin buyurduğu hadis-i şerifler, müfessirlerin tavsiyleri ile birlikte İslam dünyasında en çok okunan sureler arasında yer alıyor. Özellikle cenazelerde, mezarlıklarda, mübarek gün ve gecelerde Yasin Suresi okunan sureler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu nedenle Yasin Suresi Arapça okunuşu (Latin harfleriyle) ve Yasin Suresi Türkçe açıklamaları Diyanet mealini haberimizde derledik. İşte Yasin Suresi okunuşu ve meali...

    YASİN SURESİ İLE İLGİLİ HADİS

    Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Yasin Suresi ile iligli "Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." buyurmuştur.

  • YASİN SURESİ OKUNUŞU

     

    Bismillahirrahmanirrahîm

     

    Yâsîn.

     

    Vel Kur'ân-il hakîm.

     

    İnneke leminel mürselîn.

     

    Alâ sırâtın müstakîm.

     

    Tenzîlel azîzirrahîm.

     

    Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.

     

    Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn.

     

    İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn.

     

    Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h'eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn

     

    Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn

     

    İnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm

     

    İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn

  • Vadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn

     

    İz erselnâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûn

     

    Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn

     

    Kâlû rabbünâ ya'lemü innâ iIeyküm lemürselûn

     

    Vemâ aIeynâ illel belâgul mübîn

     

    KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm

     

    KâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûn

     

    Vecâe min aksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn

     

    İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn

     

    Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn

     

    Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn

     

    İnnî izen Iefî daIâIin mübîn

     

    İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn

     

    KîIedhuIiI cenneh, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn

     

    Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn

  • Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn

     

    İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn

     

    Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye'tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn

     

    EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn

     

    Ve in küIIün Iemmâ cemî'un Iedeynâ muhdarûn

     

    Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'küIûn

     

    Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a'nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn

     

    Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn

     

    SübhâneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya'Iemûn

     

    Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn

     

    Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm

     

    VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm

     

    Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn

  • Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn

     

     

     

    Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn

     

     

     

    Ve in neşe' nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn

     

     

     

    İllâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn

     

     

     

    Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn

     

     

     

    Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu'ridîn

     

     

     

    Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut'ımü menIev yeşâuIIâhü et'ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn

     

     

     

    Ve yekûIûne metâ hâzeI va'dü in küntüm sâdikîn

     

     

     

    Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn

     

     

     

    FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn

     

     

     

    Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn

     

     

     

    KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn

     

     

     

    İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un Iedeynâ muhdarûn

     

     

     

    Felyevme lâ tuzlemu nefsun şey'en velâ tuczevne illâ mâ kuntum ta'melûn(e)

     

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