Yasin Özcan: Kazanabileceğimiz bir maçtı!

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da Yasin Özcan, mücadelenin ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"ÇOK POZİSYONA GİRDİK AMA TOP GİRMEDİ"

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Maça çok iyi başladık, erken gol bulduk. Rakip 10 kişi kalınca takımda olumsuz yönde bir rahatlama oldu. Çok gol pozisyonuna girdik ama top içeri girmedi. Rakip de penaltıdan gol attı, çok rahat kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik ve üzgünüz.

"KESİNLİKLE 2 PUAN KAYBETTİK" Bu maçta kesinlikle 2 puan kaybettik. Hocamız ve ekibi bizi çok iyi çalıştırıyor, Kayserispor maçına da en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak için çıkacağız. 3'lü savunma beni daha fazla rahatlatıyor çünkü savunmada 1 kişi daha fazla oluyoruz. 🔹 "Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı ama berabere bitti. Bunun için üzgünüz."



🎙️ Yasin Özcan, Beşiktaş karşılaşması sonrası konuştu. pic.twitter.com/723Fxuku31 — HT Spor (@HTSpor) April 7, 2025