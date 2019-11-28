"BİZLER CAHİL İNSANLAR DEĞİLİZ"

İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde, "Lütfen, böyle bir şey nasıl olabilir? Biz daha henüz sevgiliyiz. Bizim ailelerimiz var. Yani bu tarz haberleri yaparken lütfen biraz düşünelim. Bizler cahil insanlar değiliz. Böyle bir durumun olması söz konusu dahi değil" açıklamasıyla çıkan haberleri yalanlamıştı.