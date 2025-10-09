Yasemin Şefkatli ameliyat oldu

2021'de İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli, 2024'te ikiz bebekleri Ayel ve Sinan Emir'i dünyaya getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde göbek fıtığı olduğunu açıklayan Yasemin Şefkatli, ilerleyen günlerde ameliyat olacağını duyurmuştu.

Son paylaşımında ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiğini ve durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, "Ameliyatım bitti, şükür çok iyim" şeklindeki ifadeleri kullandı. Ayrıca ünlü isim takipçilerinin operasyon süresiyle ilgili sorularına da yanıt verdi.

Yasemin Şefkatli, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı; "Ben sadece kendi tecrübemden bahsedeyim; herkes mutlaka hikayesini ve derdini doktoruyla paylaşmalı. Benim fıtığım göbeğimde çıktı, ikiz doğumlardan sonra görülebiliyormuş. Çok ciddi ağrıyla acile geldim; iki haftadır neredeyse hareket edemeyecek, ayakta duramayacak kadar kötüydüm. Fıtığı geri ittiler ama bu kesin bir çare değil maalesef. Sonrasında tekrar bu ağrıyı yaşamamak ve ani bir durumla karşılaşmamak için doktorlarım ameliyat önerdi. Çocukları kaldıramıyordum, spor yasaktı. Şimdi toparlayıp, bir süre içinde eski hayatıma döneceğim."

Fotoğraflar: Instagram