"Yakında güzel bir ekiple başlayacağız"

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam yazın ilk konserinde müzik şöleni yaşattı. Komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu da etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, "Çok heyecanlıyım. Kenan Doğulu’nun 'Doktor' şarkısını çok seviyorum. Ben de haftaya Maximum Uniq Açıkhava'da çıkacağım, o yüzden heyecanlıyım. Kendi sıramı bekliyorum." dedi.

"GÜZEL BİR EKİPLE BAŞLAYACAĞIZ"

Geçtiğimiz sene çıkardığı "Dış Güzellik Yasaklansın Ruh Güzelliğine Geçelim" adlı kitabının sinemaya uyarlanacağını dile getiren Yasemin Sakallıoğlu, "Ben çoktan oyuncu seçimini yaptım, hepsinin de haberi var. Hepsi ile tek tek konuştum. Yakında çok güzel bir ekip ile başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin "Yaz turneleriniz var mı?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Temmuz ayında Ayvalık, Çeşme, Bodrum... Geziyorum." şeklinde konuştu.

"BEN İSTANBUL TRAFİĞİNE HAZIR DEĞİLİM"

Geçtiğimiz röportajda, "Ehliyetimi alacağım. İstanbul trafiği hazır olsun!" diyen Sakallıoğlu, "Arabayı da, ehliyeti de aldık. İstanbul trafiğine ben hazır değilim. Henüz çok deneyimli bir şoför değilim. Bir yerde belki de araba ile karşınıza çıkarım." diyerek, güldü.