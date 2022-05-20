Yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayınlayan ünlü komedyen, gönderisinde "Fotoğrafı yakınlaştırdığınızda aslında saçlarımın kahküllerim kadar kısa olduğunu, geri kalan tüm lüleli saçların postiş olduğunu ve saçımda 2,5 kilo jöle olduğunu görebilirsiniz. Zaman her şeyin ilacı!" ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Sakallıoğlu, daha sonra takipçilerine "Kime benziyorum?" sorusunu yöneltti.