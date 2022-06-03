'15 yaşında öğrendim'

Yasemin Sakallıoğlu: Henüz 15 yaşında güçlü bir kadın olmam gerek

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Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle Maximum Uniq Açıkhava'da sahneye çıktı. İki farklı kostümle sahneye çıkan Yasemin Sakallıoğlu, esprilerinin yanı sıra 6 dansçı eşliğinde yaptığı gösterileriyle de izleyicilerin beğenisini kazandı.

Hayatından kesitler sunduğu gösterisinde Yasemin Sakallıoğlu, "Henüz 15 yaşında güçlü bir kadın olmam gerektiğini öğrendim" dedi.

Gösterisi sırasında anısını anlatmak için bir izleyiciyi sahneye davet eden Yasemin Sakallıoğlu, misafirinin nişanlısıyla gösteriyi izlemeye geldiğini öğrendi. Başarılı komedyen sahnede hayranının düğününde nikâh şahidi olacağının sözünü verdi.

Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasında Esra Dermancıoğlu, Sakiler, Mahir İpek, Refika Birgül ve Dinçer Güner gibi ünlü isimler de vardı.

Mahir İpek