Haziran takvimi belli oldu

Maximum Uniq'ın kültür - sanat ve eğlence etkinlikleri, 2 Haziran’da Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile başlayacak. 8 Haziran, 15 Haziran ve 30 Haziran’da Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın kadrosunda yer aldığı 'Aydınlıkevler', 9 Haziran’da Metin Akpınar’ın büyük ilgi gören gösterisi ‘Metin Akpınar ile Muhabbet’ sevenleriyle buluşacak.
‘Haldun Dormen Yaparsın Şekerim!’ belgeselinin galası, Haldun Dormen ve belgeselde yer alan sanatçıların da katılımıyla 13 Haziran’da Maximum Uniq Açıkhava’da olacak. 29 Haziran akşamı ise Kaan Sekban tek kişilik gösterisiyle Maximum Uniq Açıkhava’da olacak.
Maksimum Uniq Açıkhava Haziran ayında farklı müzik türlerinden farklı sanatçıları aynı çatıda buluşturacak. Zengin kadrosuyla Şehirde Yaz Festivali, alternatif müziğin başarılı grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz, büyük ilgi gören Tamamen Arabesk projesiyle Merve Özbey ve elektronik müzikte tekno dünyasının en çok takip edilen sanatçıları arasında yer alan Nina Kraviz ve Ellen Allien Maximum Uniq Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.
2 Haziran Perşembe…. Yasemin Sakallıoğlu / Doğru Koca Nasıl Seçilir
8 Haziran Çarşamba… Aydınlıkevler
9 Haziran Perşembe… Metin Akpınar ile Muhabbet
11 Haziran Cumartesi… Şehirde Yaz Festivali
12 Haziran Pazar… Şehirde Yaz Festivali
13 Haziran Pazartesi… Haldun Dormen / Yaparsın Şekerim!
14 Haziran Salı… Yüzyüzeyken Konuşuruz
15 Haziran Çarşamba… Aydınlıkevler
16 Haziran Perşembe... Merve Özbey / Tamamen Arabesk
17 Haziran Cuma… Nina Kraviz & Ellen Allian
29 Haziran Çarşamba… Kaan Sekban
30 Haziran Perşembe… Aydınlıkevler
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