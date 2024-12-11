"DÜNYA ADİL OLMALI"

Öncesinde gazetecilerle bir araya gelen ikili, gazetecilerin; "Büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız?" sorusuna sorularına cevap verdi.

Nesliahan Yeldan, bu soruya; "600 milyonluk büyük ikramiye ban açıkarsa ev alırım. Evim yok benim. Oğlumun geleceğini garanti altına alırım ve gerçekten ihtiyacı olan bir kaç kişinin hayatına dokunma isterim. Dünya adil olmalı" şeklinde cevap verdi.