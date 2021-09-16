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Yasemin Özilhan: Artık bu saatten sonra çok zor! - Magazin haberleri

Yasemin Özilhan: Artık bu saatten sonra çok zor!

İş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan Yasemin Özilhan, "Çocuklar devamlı, 'Anne ne zaman geleceksin, saat kaçta geleceksin?' diye arıyor. Artık bu saatten sonra setlere dönmem çok zor" açıklamasını yaptı

16.09.2021 - 07:42 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kendine özgü giyim tarzı ile dikkat çeken Özilhan, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı.

    "BİR BUÇUK AY EVDE KALDIK"

    "Yaz sezonu bitti. Sizin için nasıl geçti?" sorusuna yanıt veren Yasemin Özilhan, "Ben evdeydim. Bir buçuk ay kadar evde kaldık çocuklarla. Bizim ev Didim tarafında, merkeze bir kere falan gitmişimdir. Bayramda tekne turuna çıktık. Bir de yaz sonu çıktık." ifadelerini kullandı.

  • "BEN ALIŞTIM"

    Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonu olmasından sonra sesinin hala düzelmemiş olduğunu söyleyen Özilhan, "Buna galiba ben alıştım artık. Yine de seste bir çatallanma var. Yeni sezon başlayacak. İnşallah yeniden ses kısılması yaşayabiliriz." dedi.

  • "ARTIK BU SAATTEN SONRA ÇOK ZOR"

    36 yaşındaki Yasemin Özilhan, "Yıllar sonra kameralar karşısına geçtiniz. Bir özlem oldu mu?" sorusunu da cevapladı.

    Son olarak "Mucize Doktor"da rol alan ünlü isim, "Evet, on yıl sonra tekrar Ela karakteri ile çıktım. Heyecanlandım... Konuşmalara çok dikkat ediyorsunuz, yanlış yere çekilmesin diye. O yüzden gündelik hayattan daha farklı ve düzen daha değişmiş. Artık geri dönmek bu saatten sonra çok zor. Çocuklar devamlı arıyorlar. 'Anne ne zaman geleceksin, saat kaçta geleceksin?' diye devamlı arıyorlar. Bu saatten sonra çok zor." şeklinde konuştu.

  • "EN ÇOK GELEN SORU"

    Öte yandan ekranlardan uzaklaştıktan sonra sosyal medyaya yönelen Yasemin Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine, "En çok gelen soru... 1.73 cm ve 51 kilo" yanıtını vermişti.

    Sosyetik güzel, "Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?" sorusunu ise, "Karım" diye yanıtlamıştı.

  • Özilhan, geçtiğimiz haftalarda da takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. Sosyetik isim, hakkında merak edilenleri açıklamıştı.

    - Güçlü kadın olmayı nasıl tanımlarsınız?

    Kendine olan saygısından hiçbir koşulda vazgeçmeyen. Kararlarını alırken hem kalbini hem mantığını aynı anda dinlemeyi başaran...

    - Boy ve kilo?

    1.73 boyunda ve 53.5 kiloyum.

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