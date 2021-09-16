"ARTIK BU SAATTEN SONRA ÇOK ZOR"

36 yaşındaki Yasemin Özilhan, "Yıllar sonra kameralar karşısına geçtiniz. Bir özlem oldu mu?" sorusunu da cevapladı.

Son olarak "Mucize Doktor"da rol alan ünlü isim, "Evet, on yıl sonra tekrar Ela karakteri ile çıktım. Heyecanlandım... Konuşmalara çok dikkat ediyorsunuz, yanlış yere çekilmesin diye. O yüzden gündelik hayattan daha farklı ve düzen daha değişmiş. Artık geri dönmek bu saatten sonra çok zor. Çocuklar devamlı arıyorlar. 'Anne ne zaman geleceksin, saat kaçta geleceksin?' diye devamlı arıyorlar. Bu saatten sonra çok zor." şeklinde konuştu.