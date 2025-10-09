Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Ergene, aşk iddiasına sessiz kaldı

        Yasemin Ergene, aşk iddiasına sessiz kaldı

        Haklarında aşk iddiası ortaya atılan Yasemin Ergene ile Prof. Dr. Karaca Başaran'ın sessizliği, söylentilerin daha da alevlenmesine neden oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 23:02 Güncelleme: 09.10.2025 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk iddiasına sessiz kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        2011'de evlenen Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan, 3 Eylül'de boşandı. Boşanmanın ardından evini ve telefon numarasını değiştiren Yasemin Ergene'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortaya atıldı.

        Söz konusu iddiaya göre; Yasemin Ergene ile Prof. Dr. Karaca Başaran, aşk yaşıyor. Ergene de Başaran da bir açıklamada bulunmadı. Sessizlikleri, söylentilerin daha da alevlenmesine neden oldu.

        REKLAM

        Tüm bu spekülasyonlara rağmen, edinilen bilgilere göre; Yasemin Ergene, yakın çevresine iddiaların doğru olmadığını dile getirdi. Ergene'nin, boşanma sonrası hayatında yaptığı değişikliklerin özel yaşamının bir parçası olduğunu, Prof. Dr. Karaca Başaran ile aralarında herhangi bir romantik ilişki bulunmadığını ifade ettiği öğrenildi.

        Boşandılar
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Ergene
        #aşk
        #iddia

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Habertürk Anasayfa