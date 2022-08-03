Yasemin'den 26 gündür haber yok!

İHA

Antalya'da, ilaç almak için evden çıkan Yasemin Tuna'dan (32) 26 gündür haber yok. Sokak sokak kızını arayan acılı anne, "3 haftadır hasta yatıyorum, artık hayatından endişe ediyorum" dedi.

Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde ailesi ile birlikte yaşayan Yasemin Tuna, 7 Temmuz Perşembe günü ilaç almak için eczaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Tuna, annesi ve kardeşiyle yaşadığı evine bir daha dönmedi. Yanına aldığı bir miktar para, altın ve kimliği ile kayıplara karışan Yasemin Tuna'nın annesi Hatice Tuna, kızından gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

'ARTIK HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM'

Kızının fotoğraflarını yanından ayırmayan acılı anne Hatice Tuna (52), kızının bulunması için yardım isteyerek şunları söyledi:

"Kızım rahatsızdı. Eczaneye gidiyorum diyerek evden çıktı. 3 haftadır yok. Lütfen gören bilen varsa haber etsin. Kızım evladım seni çok özledim. 3 haftadır hasta yatıyorum. Emniyette arıyor. Kızım beni duyuyorsan geri gel. Artık hayatından endişe ediyorum. Büyüklerimden de destek bekliyorum. Çocuğum hayatta mı belli değil. Yanında telefonunu da götürmedi. Hiçbir bağlantı kuramadım. Antalya karış karış dolandım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. İlaçlar ile ayakta duruyorum. Yardımcı olun bana. Bayramımız da zehir oldu. Kızım sesimi duyuyorsan lütfen dön."