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Yasemin Allen ile Uğur Güven aşk yaşıyor! Yakalandılar! - Magazin haberleri

Yasemin Allen ile Uğur Güven aşk yaşıyor

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, bir dönem Hadise ile yaşadığı aşkla gündemde olan iş insanı Uğur Güven'e gönlünü kaptırdı. İkili, önceki akşam el ele görüntülendi

24.08.2021 - 07:14 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Bodrum önceki gece sürpriz bir aşka tanıklık etti. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 4 yıl önce Hadise ile birliktelik yaşayan Uğur Güven, önceki gece Cennet Koyu’nda bulunan bir plajda oyuncu Yasemin Allen ile bir partiye katıldı.

  • AŞIKLAR EL ELE!

    Bütün gece dans edip eğlenen aşıklar, gece sonunda ise iskelede bot beklerken el ele objektiflere takıldı.

  • Uğur Güven’in bota binmesinin ardından bot hareket etti. Ancak ünlü oyuncu, bota binemedi. Güven'in kaptana seslenmesiyle bot yeniden iskeleye gelerek Allen’i de aldı.

  • Romantik anlar yaşayan sevgililer, böyle objektiflere yansıdı.

  • 3 YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

    Yasemin Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini geçtiğimiz sene noktalamıştı. Ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için allmıştı. “Strike Back” adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrolde yer alan oyuncu rolü bitince Londra’dan İstanbul’a dönmüştü.

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