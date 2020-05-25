30 yaşındaki Allen, şunları söyledi:

'Boyfriend' kotlar esnemiş ve güzel oluyor. Erkeksi tarzım var. Topuklu ayakkabıyla yürümeyi beceremeyen insan olarak, rahat olsun, erkeksi olsun, spor olsun bana daha çok uyuyor. Bugün de erkek arkadaşımın gömleğini aldım.