YASAK ELMA OYUNCULARI
ŞEVVAL SAM KİMDİR? (ENDER ARGUN)
11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlkögretim Okulu'nda okumuştur. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmustur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirmiştir. 1993 – 1998 yilları arasında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni toplamıştır. Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "Istanbul's Secrets" adlı 2. albümünü, 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkarmıştır. Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk sarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemin ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir. Birçok dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de rol aldı.
Şevval Sam'ın Oynadığı Diziler
Yasak Elma / Ender / 2018
Bodrum Masalı / Yıldız / 2016
Kara Kutu / Adalet / 2015
Acayip Hikayeler / 2012
Yalan Dünya / 2011
Derman / Derman / 2008
Yaşanmış Şehir Hikayeleri / Ece / 2006
Çocuğun Var Derdin Var / Zeynep / 2004
Müjgan Bey / Müjgan / 2004
Yıldızların Altında / Türkan / 2002
Karaoğlan / 2002
Gülbeyaz / Gülbeyaz / 2002
Aşkın Dağlarda Gezer / Kajal / 1999
Feride / Feride / 1996
Süper Baba / Deniz / 1993
Şevval Sam'ın Oynadığı Filmler
Black Horse Memories / 2015
Yüreğine Sor / 2009
Siyah Beyaz / Ayten / 2009
Yaşamın Kıyısında / 2007
Martılar ve Istanbul / Pınar / 2000
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