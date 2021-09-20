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Yasak Elma yeni sezon oyuncuları kim? Yasak Elma konusu ne, hangi gün yayınlanıyor?

Geçtiğimiz hafta yeni sezonun ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Yasak Elma dizisinde heyecan durulmuyor. Fox TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma her hafta cuma akşamları yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkıyor. Yasak Elma yeni sezon oyuncuları kim, isimleri ne? İşte yeni oyuncularla Yasak Elma oyuncu kadrosu

20.09.2021 - 17:48 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Biran Damla Yılmaz 

    Kumru Yıldırım 

  • Murat Aygen 

    Doğan 

  • Yasak Elma oyuncuları kimler? sorusu, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Yasak Elma,  yeni sezonda da hem oyuncu kadrosu hem de hikayesindeki uçuk entrikalar nedeniyle izleyicinin ilgi odağında olacak. Yasak Elma'nın oyuncu kadrosu haberimizde. 

    YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

    Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir.

    Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

    Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider. 

    Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.

  • YASAK ELMA OYUNCULARI

    ŞEVVAL SAM KİMDİR? (ENDER ARGUN)

    11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlkögretim Okulu'nda okumuştur. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmustur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirmiştir. 1993 – 1998 yilları arasında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni toplamıştır. Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "Istanbul's Secrets" adlı 2. albümünü, 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkarmıştır. Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk sarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemin ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir. Birçok dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de rol aldı.

    Şevval Sam'ın Oynadığı Diziler

    Yasak Elma / Ender / 2018

    Bodrum Masalı / Yıldız / 2016

    Kara Kutu / Adalet / 2015

    Acayip Hikayeler / 2012

    Yalan Dünya / 2011

    Derman / Derman / 2008

    Yaşanmış Şehir Hikayeleri / Ece / 2006

    Çocuğun Var Derdin Var / Zeynep / 2004

    Müjgan Bey / Müjgan / 2004

    Yıldızların Altında / Türkan / 2002

    Karaoğlan / 2002

    Gülbeyaz / Gülbeyaz / 2002

    Aşkın Dağlarda Gezer / Kajal / 1999

    Feride / Feride / 1996

    Süper Baba / Deniz / 1993

    Şevval Sam'ın Oynadığı Filmler

    Black Horse Memories / 2015

    Yüreğine Sor / 2009

    Siyah Beyaz / Ayten / 2009

    Yaşamın Kıyısında / 2007

    Martılar ve Istanbul / Pınar / 2000

  • EDA ECE KİMDİR? (YILDIZ YILMAZ)

    20 Haziran 1990'da İstanbul'da doğmuştur. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra,  Sanat Tarihi üzerine ders aldı ve bir galeride çalışmaya başladı. Ayrıca okul yıllarında tiyatro kollarına üye olan ve oyunlarda görev alan Eda Ece, bir gün oynamış olduğu bir tiyatro oyununda menajer Tümay Özokur'un dikkati çekerek oyunculuk teklifleri almıştır.

    Eda Ece'nin Oynadığı Diziler

    Yasak Elma / Yıldız / 2018

    Ali Ekber Cevahir / Eda / 2017

    İlişki Durumu: Karışık / Elif / 2015

    Beni Böyle Sev / Zeyno / 2013-2014

    Pis Yedili / Günçiçek / 2011-2013

    Aşkın Mucizeleri / 2004

    Mihriban / 2002

    Eda Ece'nin Oynadığı Filmler

    Deliha 2 / 2018

    Yol Arkadaşım / Aysun / 2017

    Salur Kazan: Zoraki Kahraman / 2017

    Mahrumlar / Ela / 2016

    Kocan Kadar Konuş: Diriliş / Ceren / 2016

    Görümce / Deniz / 2016

    Deli Dumrul / 2016

    Kocan Kadar Konuş / Ceren / 2015

    Kızım İçin / Tuba / 2013

    Mahpeyker Kösem Sultan / 2010

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