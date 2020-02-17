17 ŞUBAT 2020
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Yasak Elma son bölüm! Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 69. son bölümü ile ekranlara geldi. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma'nın son bölümünde Yıldız'a çok kötü günler yaşatan Halit hayatının şokunu yaşıyor. Peki, Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

17.02.2020 - 23:48 | Güncelleme:
yasak elma

Yasak Elma son bölümü izlendi. Sevilerek takip edilen Yasak Elma'nın son bölümünde, Yıldız, Nadir'in evlenme teklifini kabul ediyor. Bundan haberdar olan Halit ise hayatının şokunu yaşıyor. Halit ile Nadir arasındaki kriz ise yükseliyor.

YASAK ELMA 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 70.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız'a sürpriz bir doğum günü partisi organize eden Nadir ve Ender'in bu hamlesi Yıldız'ı büyük bir şaşkınlığa uğratır. Bu durum Halit ve Şahika tarafından sosyal medya üzerinden öğrenilirken karısı Yıldız'a Nadir'in doğum günü partisi düzenlemesi Halit'in çileden çıkması için yeterli olacaktır. Yasak Elma dizisi 69. bölümde Halit'in yaşayacağı şoklar ise sadece bundan ibaret değildir. Yıldız, Nadir tarafından yapılan evlilik teklifini herkesin içerisinde kabul edecektir. Halit'in tüm bu yaşananlara nasıl bir reaksiyon vereceği ise büyük merak konusu!

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